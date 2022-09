Sejren kom i hus, efter at EfB ad to omgange kom bagud. Ved pausen stod der 3-2 til hjemmeholdet fra Valby, men i anden halvleg fik Esbjerg scoret to mål og kunne dermed tage sejren efter en målrig affære.

På TV SYD PLAY kan du se serien om EfBs kaotiske sæson i 1. division, der altså endte med nedrykning til 2. division.