EfB-sponsorer kigger misundeligt på SønderjyskE's ejerskifte

Flere sponsorer, TV SYD har talt med, stiller sig tvivlende over for projektet, så længe der sidder amerikanske ejere ved roret.

- Jeg tror ikke, de vidste noget om dansk fodbold, sådan oplever man det lidt. Men det kan simpelthen ikke passe, at danmarks femte største by skal have et hold i 2. division eller for den sags skyld i 1. division. Vi skal have et superligahold, siger Lars Kongsbak.