EfB tilbage på lokale hænder efter skæbnemøde i retten

Kreditorerne har stemt ja til rekonstruktionsplanen fra den lokale styregruppe - og dermed EfB Ejendommes forslag. Det betyder, at EfB igen er tilbage i lokale hænder.

De amerikanske ejeres advokat, Louise Simonsen, fortæller i retssalen, at klubbens aktionærer ikke er blevet behandlet sagligt. Hun mener, at ikke kun kreditorer, men også aktionærer, skal have stemmeret, når et forslag til en rekonstruktion bliver fremlagt.

Det opponerer rekonstruktør, Jan Bruun, imod. Han mener ikke, at aktionærerne har stemmeret ved en rekonstruktion. Han peger på, at det vigtigste er, at finde et grundlag for Esbjerg fB.

TV SYDs reporter i retten oplyser, at det ikke er lykkedes retten at finde et forlig i sagen. Rekonstruktørerne vælger en rekonstruktionsplan, hvorefter det skal til afstemning hos de fremmødte kreditorer. Hvis rekonstruktionsplanen ikke bliver stemt igennem, går EfB konkurs.

Claus Sørensen Gruppen, der er hovedsponsor i klubben, fortæller i retten, at man til juni skal forny sponsoratet - men bliver de amerikanske ejere på magten efter mødet i dag, vil de ikke forlænge deres sponsorat.

David Warren, der har lovet 15 millioner til Paul Conway, har advokater til stede i retten. De fortæller, at Warren ønsker at samarbejde med de lokale - men den interesse er ikke gengældt. Til det fortæller Henry Heiberg, der står i spidsen for den lokale gruppe, at han ikke har afbrudt kontakten til amerikaneren - men der er uenighed om, hvordan kontakten endte.