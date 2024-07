EfBs 100-års jubilæum er en hyldest til mere end bare fodbold

- Fodbold kan begejstre og skuffe, forene, adskille og skabe sammenhold og fællesskaber. Sådan er det også i Esbjerg, og det synes jeg, at vi ser en dag som i dag, sagde Søren Copsø, der er formand for amatørafdelingen og én af flere, som holdt tale til receptionen.

Klubhuset på Gl. Vardevej i Esbjerg var fyldt med jubel og nostalgi. Fans, tidligere spillere og folk med dybe rødder i EfB var samlet for at fejre 100-året for klubben.

En reception som ikke kun fejrede de store øjeblikke, men i lige så høj grad hyldede fællesskabet, som EfB bygger på.

- Det kan godt være, at man ikke opnår at kunne gå ind i Esbjerg Idrætspark i startopstillingen, men det man kommer ud med, det er nogle ting omkring sammenhold, målsætninger, fællesskaber og gode venner. En plads i livet som man kan bruge alle steder, uanset om det er som skolelærer eller i et reklamebureau, sagde formanden og bakkes op af tidligere spiller Hans Henrik Andreasen:

- Klubben har ikke kun været en del af min opvækst som fodboldspiller. Den har også givet mig venner for livet, bekendtskaber og et netværk, og fremmødet i dag vidner om, at jeg langt fra er den eneste.

Markeringen den 23. juli stod amatørafdelingen for, mens den officielle fejring vil finde sted lørdag den 17. august, hvor jubilæet vil blive fejret i forbindelse med hjemmmebanekampen mod Vendsyssel.

I forbindelse med fejringen af 100-året lancerede klubben et nyt logo, som er en hyldest til rødderne og alle de mennesker, der gennem mange årtier i medvind og modvind har været med til at forme EfB.