Dermed kan fodboldholdets hjemmebane i Esbjerg kalde sig Blue Water Arena indtil 2028 og runde et 20 års jubilæum for samarbejdet på vejen.

Det skriver EfB i en pressemeddelelse.

- Det lægger os meget nært, at byen har en stærk fodboldklub, siger Søren Nørgaard Thomsen, administrerende direktør i Blue Water Shipping.



- Vi er meget glade for og stolte over at have givet håndslag på en ny, langvarig aftale med Blue Water Shipping, siger Jens Hammer Sørensen, administrerende direktør i EfB.