Efter 81 år brænder ikonisk kraftværk sin sidste spand kul

Til Forsvarsminister Troels Lund Poulsen, Folketingets Forsvarsudvalg og Folketingets Erhvervsudvalg

Husk de lokale virksomheder, når forsvarets etablissementer skal renoveres

Landets kaserner, flådestationer og flyvestationer er en vigtig del af fundamentet for et stærkt og attraktivt forsvar, som skal være med til at løse mange af de store forsvars- og sikkerhedsmæssige udfordringer, som Danmark står over for. Det er derfor også glædeligt, at forsvarsforligskredsen har besluttet at afsætte betydelige økonomiske midler til renovering og modernisering af den nedslidte bygningsmasse.

Desværre kan det ofte være problematisk for mindre, lokale virksomheder at hitte rede i renoverings- og byggeopgaverne, der ofte overstiger, hvad en enkelt håndværksvirksomhed kan magte. Det betyder, at Forsvarets udbudsproces ofte er til de større virksomheders fordel – på bekostning af de lokale tømrere, malere og murere rundt omkring i de mange garnisonskommuner.

Vi er opmærksomme på, at Forsvaret har en positiv tilgang til problemstillingen, som de er opmærksomme på. Og vi ved også, at der ikke er tale om en sort/hvid situation, da der er adskillige eksempler på lokale håndværksfirmaer, der arbejder med opgaver for Forsvaret, og i øvrigt er utrolig stolte af det betroede ansvar.

Men det er ikke tilstrækkeligt, og derfor gør vi med denne henvendelse opmærksom på, at der fortsat er behov for at justere på udbudsregler og rammeaftaler, således, at konkurrencen om at vinde et udbud bliver mere fair.

Aftale om dansk forsvar og sikkerhed 2024 – 2033 anfører at de øgede investeringer inden for forsvarsområdet skal komme hele det danske samfund til gavn, også lokalt, bl.a. ved at undersøge mulighederne for lokale udbud i hele landet. Laver man udbud, der er delt op i fx fagentrepriser i stedet for at udbyde i totalentrepriser, kan den lokale tømrer eller maler måske i højere grad se ideen i at byde ind.

Tilsvarende kan lokale rammeaftaler gøre det enklere og dermed mere attraktivt for lokale virksomheder at samarbejde med forsvaret på lokalt niveau. Vi skal derfor opfordre til at der skabes flere lokale udbud og rammeaftaler, hvor såvel store som små virksomheder kan byde ind. Herved sikres der en fair konkurrence og en større sikkerhed for at skatteborgerne får mest for pengene.

Derudover er små lokale udbud, hvor også lokale virksomheder kan være med, med til at styrke lokalområderne og sikre, at der også fremover er job og lærepladser i lokalområderne. Større frihed til ledelsen på de enkelte kaserner, flådestationer og flyvestationer til at lave mindre udbud og indgå lokale rammeaftaler vurderes også at kunne bidrage til et højere tempo i vedligeholdelsen, renoveringen og udbygningen af infrastrukturen på forsvarets tjenestesteder.

Med venlig hilsen Mads Skau, borgmester i Haderslev kommune, Christian Bro, borgmester i Fredericia kommune og Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune