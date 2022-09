Efter EfB-bombe: Derfor lader vi sponsorat udløbe

Det fortæller administrerende direktør, John Riis Andersen, søndag til TV SYD.

- Da vi indgik den nuværende aftale over to år, lå klubben i første division, og det var forventet, at de skulle rykke op i superligaen igen. Eksponeringen her i 2. division er naturligvis helt anderledes end i 1. division og Superligaen. Det har været afgørende for, at vi lader vores aftale udløbe, siger han til TV SYD.

Intet personligt

Det var JydskeVestkysten, der i går kunne fortælle, at hovedsponsoren har valgt at stoppe samarbejdet. Til avisen sagde John Riis Andersen lørdag, at beslutningen var taget, fordi man er uenig i de amerikanske ejeres tilgang til klubben. Men den udtalelse ønsker John Riis Andersen ikke at uddybe overfor TV SYD.

- Jeg har ingen kommentarer til, hvordan ledelse eller andet i klubben foregår. Det her er besluttet ud fra sportslige resultater. Der er intet personligt i det, siger John Riis Andersen i dag.

Han vil heller ikke forholde sig til, om Claus Sørensen Fond Holding A/S vil genoptage samarbejdet.

- Hvorvidt vi vil tegne nyt sponsorat eller andet, det har jeg ikke lyst til at tage stilling til endnu. Der er længe til næste sommer, siger han.

Se serien "Esbjerg fB: Love it or leave it" her: