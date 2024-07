Byens nye borger har fået en særlig opgave

En kæmpe trold er flyttet ind på pladsen foran Ribe Kunstmuseum, og han har fået en særlig opgave af museumsdirektøren.

Anne-Mette Villumsen var spændt på at se ham i virkeligheden. Hun vidste, at han vejede cirka 500 kilo og var to meter høj, og da lastbilen trillede ind foran Ribe Kunstmuseum, var hun henrykt over endelig at stå ansigt til ansigt med trolden Lomme Ulrik. - Det er jo rigtig sjovt at se den i virkeligheden. Det er altid svært at forestille sig, hvor stor den egentligt er, så vi har overvejet nogle forskellige placeringer til den, siger direktør for Ribe Kunstmuseum, Anne-Mette Villumsen og tilføjer: - Vi har en lille pavillon i vores have, men han kunne simpelthen ikke komme igennem døren.

Trolden Lomme Ulrik ankom til Ribe i en lastbil. Han vejer knap 500 kilo og er over to meter høj.

Derfor satte fragtmanden Lomme Ulrik af på pladsen foran museet. En placering hvorfra han kan se op mod indgangen til museet - og forhåbentligt spille en helt særlig rolle den kommende måned. Håber på effekt Ribe Kunstmuseum har adresse i en bygning fra 1864 og er med sine røde mursten, de lyse sandstensbånd og de svungne volutgavle et eksempel på stilarten Rosenborgstilen.

Stilarten Rosenborgstilen mimer trækkene fra 1500-tallets Renæssancestil. Den havde sin glansperiode i Danmark fra cirka 1860-1900 og tager udgangspunkt i den stilart, som vi kender fra Chr. IV's bygninger som Rosenborg og Børsen. Stilen ses også i Frederiksborg Slot, hvis genopførsel arkitekt Meldahl stod for i 1859. Ved at lade sin bolig opføre i netop denne stilart, skrev Giørtz sig ind i en strømning, der ellers blev set i herregåde, rådhuse med videre. Kilde: Ribe Kunstmuseum Fold ud

Selvom de historiske rammer er et smukt syn, giver det også nogle udfordringer for museet. - Fordi selve huset er fredet, og der er nogle bestemte regler omkring skiltning i Ribe for at passe på den her smukke gamle by, så kan vi faktisk ikke sætte meget op ude foran museet, som kan gøre opmærksom på museet, fortæller museumsdirektør Anne-Mette Villumsen, som derfor fik en ide, da hun hørte om trolden Lomme Ulrik: - Jeg tænkte, at trolden kunne være med til at få folk til at stoppe op og få øje på museet.

direktør for Ribe Kunstmuseum, Anne-Mette Villumsen håber, at trolden Lomme Ulrik vil være blikfang og hjælpe de forbipasserende til at opdage museet.

Samler på lommeuld Lomme Ulrik er skabt af kunstneren Thomas Dambo, hvis kendte trolde står rundt omkring i hele landet og i resten af verden. Overalt tiltrækker de beskuere, og allerede efter fem minutter på pladsen for Ribe Kunstmuseum, havde Lomme Ulrik også tiltrukket sig de forbipasserendes opmærksomhed. - Jeg bliver så glad af at se på ham, for han er så smuk, siger Connie Kristensen, som havde glædet sig til at se trolden.

Connie Kristensen fra Ribe glædede sig til at møde Lomme Ulrik, og hun har planer om også at besøge nogle af de andre trolde rundt omkring i landet.

- Den er jo sød, og vi synes, det er ret spændende, at den har lommeuld med, siger Anne Ibsen Hansen. Sammen med sine to døtre havde hun hørt historien om Lomme Ulrik. I modsætning til Thomas Dambos andre trolde, der står fast, er Lomme Ulrik nemlig en rejsende trold.

Anne Ibsen Hansen var sammen med sine døtre til Torvedag i Ribe, da de besluttede at lægge vejen forbi Ribe Kunstmuseum for at møde trolden Lomme Ulrik.

Han rejser landet rundt for at samle lommeuld, som hans mor skal bruge til at strikke en trøje til ham. Derfor vil Lomme Ulrik gerne have, at man kommer forbi med noget lommeuld til trøjen. Lommeulden kan puttes i det glas, som Lomme Ulrik holder i sin venstre hånd.