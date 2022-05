Efter fire måneder på flugt er undveget fange nu anholdt

Onsdag i denne uge mødte politiet den undvegne fange på N. J. Poulsens Vej i Esbjerg. Da patruljen ville anholde manden, forsøgte den 22-årige at flygte fra stedet til fods, men han blev hurtig anholdt.

Den 22-årige mand er nu sigtet for fangeflugt, for at modsætte sig anholdelse og for overtrædelse knivloven, da han ved anholdelsen havde en kniv på sig. Politiet oplyser i pressemeddelelsen, at manden skal stilles for en dommer for disse forseelser.

Den 22-årige er nu overdraget til kriminalforsorgen til videre afsoning.