Efter historisk OL-sejr tror esbjergensisk landsholdsspiller på drømmen

De to hold mødte også hinanden tidligere i OL under en puljekamp. Her vandt Rusland 2-0. Men trods den tabte kamp tror Emil Kristensen på chancen for sejr onsdag - og at den tidligere kamp mod russerne blot er en fordel.

- Jeg synes, at vi spillede en god kamp mod russerne, siger Emil Kristensen, der mener, at Rusland fik en kneben sejr i puljekampen.

- Når man kan holde russerne der nede (i antal mål, red.), så kan alt ske.