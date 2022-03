Efter historiske scener: EfB lukker fanafsnit på ubestemt tid

Esbjerg forenede Boldklubber har nu besluttet sig for, hvilke konsekvenser den uacceptable adfærd blandt tilskuere i kampen mod Lyngby får.

Klubben vil på ubestemt tid lukke de to stemningsafsnit, mens det samtidigt bliver forbudt at tage bannere og flag med på stadion.

- Vi tager dette meget alvorligt og vil gøre, hvad der fysisk er muligt for at få den her form for uacceptabel adfærd stoppet, og det er på den baggrund, at vi nu ser os nødsaget til at skride til handling og lukker stemningsafsnittene på stadion på ubestemt tid.

- Samtidig forbyder vi brug af flag og bannere, da vi gentagende gange har oplevet, at disse desværre bliver brugt til at skjule sig under, siger direktør Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse.

Beslutningen er taget efter de historiske scener, der udspillede sig under kampen mod Lyngby den 18. marts. Her afbrød fansene i stemningsafsnittet fodboldkampen af to omgange med kanonslag og romerlys.

Kanonslag blev kastet mod banen

Første gang tilskuerne for alvor kom i fokus, var da EfB efter 36 minutter kom bagud 0-1 og forsvarsspilleren Isak Olafsson fik det røde kort. Her lød der et brag fra tilskuerpladserne, som fik kampens dommer, Jonas Bøgelund, til øjeblikkeligt at sende spillerne i omklædningsrummet.