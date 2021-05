Efter kærlig pleje sættes odder tilbage i naturen

Dyrlægebesøg gav ingen svar

Derfor besluttede Emil Thygesen at tage odderen med til dyrlæge i Varde:

- Her blev den bedøvet og undersøgt, og fik et drop med væske, men der blev ikke fundet nogen årsag til den mærkelig opførsel.

Efter dyrlægebesøget kom odderen med Emil Thygesen hjem til vildtplejestationen i Esbjerg, hvor den har været det sidste døgn, og det har vist sig at gøre underværker:

- Den har det heldigvis godt igen. Vi ved ikke, hvorfor den opførte sig så mærkeligt. Den kan både have slået sig eller måske være forgiftet af et eller andet, men nu er den så frisk, at den skal tilbage i naturen igen, fortæller han.

Skal tilbage hvor den kommer fra

Mandag tager Emil Thygesen derfor tilbage til Vinderup, hvor odderen skal sætte ud igen.

- Da det er et territorialt dyr, skal den tilbage, hvor den kommer fra. Det giver den bedste chance for at overleve for det unge dyr.

Emil Thygesen vurderer, at odderen vejer omkring 3,5 kilo, så det er et meget ungt dyr. Voksne oddere kan veje op til 12 kilo og blive næsten en meter lange.