Efter nytårstale: ja tak til mere frihed

Kommunerne skal have mere frihed til selv at skabe ”den folkeskole, den ældrepleje, den børnehave”, de ønsker.

Det var ét af budskaberne, da statsminister Mette Frederiksen lørdag aften holdt sin årlige nytårstale til befolkningen.

Og det er et budskab, der bliver taget godt imod af to lokale borgmestre, som TV SYD har talt med.

I Esbjerg – som i forvejen har frikommunestatus på folkeskoleområdet – ser borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) frem til, at regeringen vil udvide kommunernes frihed til selv at tage flere beslutninger om, hvordan servicen på folkeskole-, ældreområdet og daginstitutionsområdet skal være.

Tæt på borgeren

- Det er dejligt. Det er et forslag, som Venstre selv fremlagde sidste år, siger han.

Indtil videre har mange af de tiltag, Esbjerg Kommune har lavet på folkeskoleområdet været tiltag, som i stor udstrækning kunne have været gennemført selvom kommunen ikke havde været frikommune på folkeskoleområdet.

- Men i den tid vi har været frikommune på folkeskoleområdet, har det været klart for os her i Esbjerg Kommune, hvor motiverende det er for ansatte at opleve, at beslutninger pludselig kan tages hurtigere og tættere på, siger han.

Manges ønske

I Horsens er statsministerens partifælle, borgmester Peter Sørensen (S), også godt tilfreds med planerne om afbureaukratisering og øget frihed til kommunerne.

- Det synes jeg er virkelig godt, siger Peter Sørensen.

Behovet for større lokal handlefrihed har længe været et ønske på både folkeskole- og beskæftigelsesområdet i kommunerne:

- Den erfaring, der er fra de kommuner, der har frikommunestatus, viser, at det giver større handlemulighed både for personalet og for kommunalbestyrelserne for at arbejde med mere individuelle løsninger overfor borgerne.

One size passer ikke alle

Peter Sørensen peger blandt andet på behovet for at den enkelte kommune og skole selv kan bestemme, hvor mange voksne, der skal være i klasserne i timerne.

Skoler, der ligger i den vestlige del af vores kommune kan have nogle særlige behov af socio-økonomiske grunde, mens skoler i den nordøstlige del har andre behov. Det er et område, hvor ”one size fits all-modellen” fungerer dårligt, siger Peter Sørensen.

Retssikkerhed i fare?

Netop friheden til selv at fastlægge længden på skoledagen og antallet af voksne i undervisningstiden er noget af det, Esbjerg Kommune har gjort brug af.

Men det er ikke alle, der er lige begejstrede for udsigten til 98 forskellige modeller, fortæller nyhedschef på Jydske Vestkysten, Rikke Baltzer Knudsen, i TV SYD lørdag aften:

- Lad os sige, at alle 98 kommuner får lov til at gøre det på præcist deres måde. Det skal følges op, for ellers siger eksperterne, at der er risiko for, at borgernes retssikkerhed lider skade – at man ikke lever op til lovgivningen, siger Rikke Baltzer Knudsen.

I Horsens mener borgmester Peter Sørensen ikke, borgernes retssikkerhed er i fare med forslaget:



- Jeg hører hende ikke tale om at tage retskravet fra borgerne, men om at give mulighed for at lave individuelle løsninger, for det er jo ikke sådan at ”one size fits all”, når det gælder mennesker, siger Peter Sørensen.