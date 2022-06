Efter sager om dårligt arbejdsmiljø - byrådilsmedlem forlader Dansk Folkeparti

- Det sidste er bare hovedet på sømmet - sagen om det elendige arbejdsmiljø for partiets medarbejdere har jeg simpelthen ikke kunnet forlige mig med. Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde, hverken i et parti, der kæmper for de svage i samfundet, eller andre steder, siger han til JydskeVestkysten.

Tre folketingsmedlemmer, som enten er i valgt i eller har en tilknytning til Syd- og Sønderjylland, forlod partiet i februar kort efter udnævnelsen af Morten Messerschmidt som ny formand i Dansk Folkeparti.

Det er Hans Kristian Skibby fra Hedensted, Karina Adsbøl fra Kolding samt Marie Krarup, der blev valgt ind til Folketinget i Esbjerg Omegnskreds første gang i 2011.