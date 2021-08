Efter stor uro: Peter Hyballa er færdig som Esbjerg-træner

Jens Hammer Sørensen var med til at bringe Hobro IK fra Danmarksserien til Superligaen.

- Da jeg fik henvendelsen fra EfB, blev jeg smigret, fordi der er tale om en stor klub i en fantastisk fodboldby. Jeg glæder mig meget til at tage fat og komme i gang med det store arbejde, der venter forude, så vi kan få fodboldbegejstringen tilbage blandt fans og sponsorer. Vi har et fælles mål om at få klubben tilbage i Superligaen, og det kommer til at kræve masser af energi og ressourcer fra alle mand, siger Jens Hammer Sørensen.,