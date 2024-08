Efter tusindvis af timer med at udvikle spil, er vestjyde i selskab med de tunge drenge

- Jeg kom hjem fra skole, og så så jeg et afsnit af 'Troldspejlet' (Et program om tech, tegnefilm og sci-fi på Danmarks Radio, red.). Der fortalte de om et program, hvor man selv kunne bygge sine spil, og det blev sådan en slags hobby, og det gør jeg stadigvæk, fortæller Niels Wosylus, der bor og arbejder i Tjæreborg.

- Det er, at jeg får lov til at kombinere mange forskellige discipliner, så jeg har noget teknisk i programmeringsdelen, der er noget forretningsmæssigt. Og så får jeg lov til at arbejde med forfattere, komponister og kunstnere. Folk som kan alt muligt forskelligt, fortæller han fra Köln.

- Det viste sig jo bare, at jeg var god til at programmere, og så var det ret naturligt at lave spil.

Kan også finde væk fra skærmen

Niels Wosylus anslår selv, at han har brugt tusindvis og tusindvis af timer af sine barndomsår på at udvikle spil. Men det har ikke holdt ham fra at lege med andre børn.

Han anslår, at det tager alt mellem halvanden time og fem år at udvikle et spil. Lige nu arbejder han på spil til PC og spillekonsoller. Og der er en grund til, at det tager så lang tid.

- Der er virkeligt meget arbejde bag. Tit så starter man med en ide, og så bygger man noget, og så viser man det til nogle gamere, og så begynder folk at sidde og spille det, og så finder man ud af, at det ikke var sådan, det skulle være, eller hvis det ikke er sjovt. Så når man ser sådan et færdigt spil, så ligger der måske et helt spil mere om bagved, som bare er blevet slettet undervejs, fortæller Niels.