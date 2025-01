Efter voldsomme vandudfordringer ved sluse: - Det hjælper ikke noget, at vi løser problemet ét sted

Han oplever, at patienter kommer til ham med et stort ønske om at få en udredning for ADHD. Uden han har ret mange andre muligheder for at sige andet end "ja, selvfølgelig".

Anders Frey synes, det er frustrerende, at han på den måde bliver et slags ekspeditionskontor for patienter med mulig ADHD. Især velvidende at det kan betyde ekstraarbejde for den psykiatri, der i forvejen har en enorm arbejdspukkel og dermed en meget lang ventetid netop for folk, der gerne vil udredes for ADHD.

- Det kan være svært at bruge de muligheder jeg har for at modargumentere overfor folk, der kommer til mig med det formål at få en udredning for ADHD. Og sige: Nej, det tror jeg ikke du har.

- Lidt provokerende sagt, så kan man jo sende halvdelen af den danske befolkning til udredning for ADHD på den her baggrund, siger han.

Du har ADHD, men desværre....

Men især er det frustrerende, synes han, at det går ud over patienten, som har en forventning om at få hjælp til et bedre liv, når han/hun bliver henvist til en udredning for ADHD, men oplever at døren reelt bliver lukket i årevis.

- Det svarer til, at jeg sidder med en patient, der måske har brækket et ben, og sender vedkommende på sygehuset, hvor man tager et røntgenbillede af patientens ben og konstaterer, at "ja, det er brækket". Men at ortopædkirurgen så ikke vil gøre noget ved det, siger Anders Frey.

I tredje kvartal var ventetiden for en udredning i børn og unge psykiatrien i Region Syddanmark i gennemsnit på 148 dage. Her overholder 24 procent af udredningerne den fastsatte tidsfrist på 30 dage.