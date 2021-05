Ejendom i fare for at styrte sammen: Beboere reddet ud

Gavlen på ejendommen Østergade 57 i det centrale Esbjerg styrtede tirsdag ved 11-tiden pludselig sammen, så man kunne kigge direkte ind i lejlighederne ude fra gaden.



Ifølge JV.dk er ingen personer kommet til skade ved sammenstyrtningen, men der er stadig fare for yderligere sammenstyrtninger. Derfor har Syd- og Sønderjyllands Politi spærret gaden af og evakueret beboerne i både nummer 55 og 57.

Østergade er for nuværende afspærret fra Sverigesgade til Nygårdsvej, og det er endnu for tidligt at sige, hvor længe det vil vare.

Artiklen opdateres