Ejer overvejer frivillig nedlukning efter en næsten ryddet ordrebog

Og det er noget caféens ejer i Esbjerg overvejer.

- Man er jo dum, hvis man ikke overvejer det. At holde åbent med alt hvad det indebærer, men uden gæster, det er altså virkelig dyrt. Det skal så siges, at det også er dyrt at holde lukket, siger Ea Gram-Rankin, der ejer Rankin Park.