Ejere så på, da vindmølle løb løbsk og ulykken skete

- Vi kan konkludere, at møllen væltede, fordi tårnet blev overbelastet, da møllen løb løbsk. Det har med sikkerhed ikke noget med vingerne at gøre, skriver Claes Lautrup Cunliffe, Public Relations Lead hos Vestas.

Wind Estates COO sidder onsdag tilbage med stor tilfredshed over, at virksomhedens sikkerhedsprocedurer og beredskab samt et godt samarbejde med lodsejeren betød, at ingen kom til skade.

Bjarne Christensen, der servicerer vindmøller med sin virksomhed fra Skærbæk, BMC Energi, fortalte tidligere, med forbehold for ikke at have set den pågældende mølle, at situationen om denne mølletype.

- Denne type mølle har det med at revne ved roden af vingen, og her kan det være sket, at vingen så har ramt tårnet og fået den til at knække.

Ydermere forklarede Bjarne Christensen, at Vestas har haft gang i et "udskiftningsprogram", hvor disse møller fik restaureret sine vinger, da de havde en tendens til at revne, hvilket kunne føre til ulykker.

Fra Vestas' side bekræfter man, at der har været en vingesag, men at den er afsluttet for år tilbage. Derfor har de ikke har kendskab til, at der skulle være et grundlæggende problem med at møllevingerne revner.