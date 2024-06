Ekspert: De kommer til at vinde mesterskabet igen næste år

Den svenske landsholdstræner Tomas Axnér overtager tøjlerne i den vestjyske klub.



Det skifte bør dog ikke få holdet til at rykke på sine ambitioner, ifølge sportskommentator på TV 2, Jesper Bruun Jørgensen.

- Jeg tror, det fundament, som Jesper Jensen har lagt, er så solidt, og der er blevet skabt en vinderkultur, som, jeg synes, er ud over det sædvanlige. Derfor har jeg stor tiltro til, at det kan fortsætte. Det er ærgerrige spillere, der gerne vil blive ved med at vinde, og det, tror jeg, gennemsyrer holdet, og lige meget hvem de stiller op imod, så har de bare imponeret, siger han.