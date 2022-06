Eksplosion på Tyra - to personer blev fløjet til hospitalet

TotalEnergies, der er Tyra-feltets operatør, har sendt en skriftlig udtalelse om hændelsen til TV SYD:



- TotalEnergies EP Danmark kan bekræfte, at tre personer kom til skade under arbejdet med at rense stigrør på Tyra Øst-platformen, da stilladset, de arbejdede på, blev beskadiget. Alle tre mænd fik øjeblikkelig hjælp, og to af dem blev transporteret med helikopter til hospitalet i Aalborg til undersøgelse og pleje. Begge vendte hjem i løbet af weekenden, skriver virksomheden i udtalelsen.



Undersøgelser i gang

TotalEnergies oplyser desuden, at ingen af de involverede medarbejdere kom alvorligt til skade.