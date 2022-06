Eksplosion på Tyra - to personer fløjet på hospitalet

- Arbejdet på stedet blev straks stoppet og en undersøgelse påbegyndt for at finde ud af præcis, hvad der skete. Myndighederne blev også informeret, og en grundig sikkerhedshandlingsplan er på plads. Det normale anlægs- og installationsarbejde på Tyra Øst blev gradvist genoptaget natten mellem fredag og lørdag med undtagelse af det planlagte arbejde for det specifikke hændelsesområde, som vil forblive afspærret, indtil undersøgelserne er afsluttet, lyder det yderligere i udtalelsen, som TotalEnergies har sendt til TV SYD.

Trykprøvning gik galt

Ifølge TV SYDs oplysninger var der tale om et alvorligt uheld, hvor en person blev kastet et par meter op i luften i forbindelse med trykprøvning af et rør. En tung ventil blev skudt afsted og ramte to stilladser.

Det nye Tyra II skal efter planen åbne i juni 2023.