Elever går sammen om at hjælpe unge med muskelsvind

Eleverne giver den gas. Deres salgsmateriale for at sælge de 60 pladser til velgørenhedsarrangementet lyder da også sådan her:

Hop med på vognen NU og køb din billet til en 6-retters menu for 795 kr. Middagen finder sted ved Esbjerg park den 28/1-24. Hele overskuddet går til børn og unge med muskelsvind. Du skal skynde dig, der er et begrænset antal pladser.



Tradition for julehjælp

Sankt Nikolaj skoles 10. klasse har de sidste mange år igangsat velgørenhedsarrangementer. I år faldt valget altså på børn og unge med muskelsvind.

- Børn med muskelsvind er desværre en overset gruppe. De fylder ikke meget i vores hverdag, men deres hverdag er mindst lige så vigtig. Derfor synes vi, det er vigtigt at støtte lige præcis denne gruppe, siger en af eleverne, Julie Thorsø.