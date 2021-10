Elever har skoledag på 4 timer

Hurtigere hjælp

Skolen har naturligvis sparet penge ved at indføre en kortere skoledag. De penge bliver så overført til et to-lærersystem, så eleverne i mange timer har to lærere i stedet for én.

- Vi kan nu få meget hurtigere hjælp, siger elev Emil Christensen.

- Det er godt for både de resursestærke og de knap så stærke elever. De resursestærke kan vi nu bedre udfordre, ved at en af lærerne sørger for det, mens den anden underviser klassen. De knap så stærke har vi nu bedre øje på og kan bedre og hurtigere hjælpe, siger folkeskolelærer Mie Wad.

Mere energi og ro, men....

Efter de to måneders erfaring siger de elever, TV SYD har snakket med, at de synes rigtig godt om ordningen.

- Det giver mere energi i skolen og mere ro til at lave lektierne derhjemme, siger Sebastian Møller Pedersen.

Men. Ja der er et men. For elever melder også om en følelse af mere pres på, nu hvor skoledagen er blevet kortere.



- Da vi havde to timer mere, var der mere tid til at nå de ting, vi skulle, siger Sebastian Møller Pedersen fra 9.A.