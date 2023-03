Ellemann fortsat syg: Stephanie Lose bliver økonomiminister

- På den baggrund har jeg bedt Stephanie, der har varetaget mine opgaver i Venstre i den seneste måned, om midlertidigt at træde ind på ministerholdet som fungerende økonomiminister. Det har hun sagt ja til, og det er jeg glad for.



Stephanie Lose siger til TV SYD, at hun er meget glad for at kunne aflaste sine partifæller i denne situation.

- Jeg tiltræder, fordi der er en række opgaver, der skal løses nu og her, og da Jacob skal have tid til at blive rask og Troels (Lund Poulsen red.) har haft meget arbejde, så tiltræder jeg, og det er jeg meget glad for at kunne, siger Stephanie Lose til TV SYD.

Ellemann uddyber, at han regner med at vende tilbage, og at han er sygemeldt med "stress" på ubestemt tid.



Stephanie Lose bekræfter, at der ikke er sat udløbsdato på hendes ministertid:

- Det er klart, at Jacob (Ellemann-Jensen red.) ikke kommer tilbage i morgen eller i næste uge, og hvornår det sker, er uvist. Nu skal han have tid til at blive rask igen, siger Stephanie Lose til TV SYD.

Statsministeriet oplyser, at Lose udnævnes som minister uden portefølje med henblik på at være fungerende økonomiminister.