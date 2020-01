En sørgelig reklame med nødlidende børn fik ni-årige Mikkel til at gå i aktion

Mikkel Madsen har en drøm om at hjælpe jævnaldrende børn, der ikke har det godt. Ønsket er kommet efter at have set en sørgelig reklame om børn, der flygter fra deres hjemland.

- Det er bare så synd for de børn, som ikke har det særlig godt, så jeg vil bare gerne være deres ven og hjælpe dem med at få en bedre fremtid, fortæller Mikkel.

Mikkel er ni år og går i 3. a på Ansgarskolen i Ribe. Han lever et helt almindeligt drengeliv med skolegang, fritidsaktiviteter og computerspil.

Ideen kom ved middagsbordet

Men en dag over aftensmaden sagde Mikkel til sin mor, at han gerne vil hjælpe nødlidende børn ved at samle penge ind.

- Vi sidder og får aftensmad, og pludselig siger Mikkel: - Mor, ved du godt, at der er nogle børn, som ikke har det særligt godt?. Og det måtte jeg jo erkende, at det gjorde jeg. Mikkel fortæller så, at han gerne vil give 100 kroner af sine egne penge. Og som en ganske almindelig forældrereaktion siger man lige hurtigt "nej", inden man når at tænke sig om. Men vi kunne godt se på Mikkel, at det betød mere end bare at skulle aflevere nogle penge, siger Mikkels mor Maja Madsen.

Mikkels plan er at donere pengene til Danmarks Indsamling 2020 lørdag.

Flaskepant har givet Mikkel næsten 14.000 kroner, som skal doneres til Danmarks Indsamling på DR1 lørdag. Foto: Sofie Dupont

Indsamling af flasker har givet pengene

Pengene er samlet ind ved at lede efter flasker. På blot tre uger har Mikkel med hjælp fra sin familie indsamlet i alt 13.747 kroner. Og de penge, som Mikkel får ved at pante flaskerne, skal gå til det gode formål:

- De fattige børn på flugt fra deres eget hjem på grund af krig og klimaforandringer i deres land, fortæller Mikkel.

For at få gang i indsamlingen, har Mikkel sammen med sin mor lagt sedler i folks postkasser, hvor der stod, at de gerne ville hente pantflasker for at kunne donere til landsindsamlingen.

Siden har de sammen kørt rundt og hentet pantflasker hos folk i Ribe.

- Der er rigtig mange søde mennesker, der har doneret til os - enten ved mobilepay eller ved at give os flasker, siger Mikkel.

En stolt mor

Og der er ingen tvivl om, at indsamlingen også betyder en hel del for Mikkels mor.

- Jeg synes, det er ret imponerende, at en ni-årig kan tænke så langt og på andre mennesker, og jeg er stolt af ham, fortæller Maja Madsen.

Mikkels plan er at donere pengene til Danmarks Indsamling lørdag, som sendes på DR1. Showet sendes direkte fra Vejle Musikteater.