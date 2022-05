En tidobling af havvindmøller i Nordsøen er gigastort for Esbjerg

- Det er realistisk, når man sætter sig målsætningerne så tidligt. Når man har en sigtelinje, der går helt frem mod 2050, skal der også være et højt ambitionsniveau, siger Brian Vad Mathiesen og fortsætter.

- De fire lande er i den unikke position at ligge tæt på meget store vindressourcer.

For at give hinanden håndslag på aftalen mødes statsminister Mette Frederiksen med regeringscheferne fra Holland, Belgien og Tyskland i Esbjerg onsdag på havnen i Esbjerg.

Sammen skal de underskrive en officiel erklæring, som forpligter de fire lande til at forsyne Europa med 150 gigawatt havvind frem mod 2050.

Kæmpestort for Esbjerg

Danmark står til at skulle levere 35 af de i alt 150 gigawatt.

Det bekræfter Kristian Jensen, administrerende direktør i Green Power Denmark, der varetager interesserne for den danske energisektor.

Ifølge professor Brian Vad Mathiesen er det den rigtige vej at sætte en lang målsætning. For projektet kræver en ret stor planlægning og koordinering.



Noget de i den grad kommer til at mærke i Esbjerg. De 150 gigawatt vil være en tidobling af den eksisterende kapacitet for havvind i Nordsøen, og det er ifølge udregninger lavet af Klima- Energi - og Forsyningsministeriet nok til at forsyne cirka 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm.