En tilskadekommen i eksplosion i Esbjerg

Leder efter årsag

Eksplosionen blæste to vinduer i lejligheden ud.

Politiet undersøger nu lejligheden for at få svar på, hvordan eksplosionen kunne ske, og for at sikre sig, at der ikke er tale om en forbrydelse.

Der skal også laves afhøringer af beboere i området.

- Det gør vi for at klarlægge, hvad der er sket. Vi er nødt til at undersøge sagen grundigt, men der er ingen indikationer af, at der skulle være sket noget kriminelt, siger Eli Gjesing.