Endelig vandt Esbjerg en fodboldkamp

Fatale fejl af Randers-keeper Patrik Carlgren blev afgørende, da Esbjerg fredag slog Randers med 4-2.

Esbjerg fik masser af hjælp af gæsternes målmand Patrik Carlgren, da det vestjyske mandskab fredag på hjemmebane vandt 4-2 over Randers i Superligaen.

Ved hjemmeholdets to første mål droppede den svenske målmand fælt, og det var blandt andet medvirkende til, at Esbjerg førte 3-0 efter den første halve time.

Gæsterne fik skabt spænding med to hurtige mål lige inden pausen, men det blev ikke til mere for kronjyderne, der i stedet indkasserede et mål mere i overtiden.

Ny træner

Det var i øvrigt første kamp for Esbjerg med den nye cheftræner, Troels Bech, ved roret, der dog tidligere har været træner i klubben fra 2006-2008.

Trods sejren forbliver vestjyderne sidst i nedrykningspulje 1 - nu med 21 point. Randers er stadig i førersædet i gruppen med 35 point.

Efter blot otte minutter dumpede et langt udspark ned på Randers’ banehalvdel og hoppede videre over gæsternes målmand Patrik Carlgren, som efterlod målet helt tomt til Esbjerg-angriber Mohammed Dauda, der nemt kunne score.

Carlgren så endnu en gang uheldig ud i det 17. minut, da han kom forkert ud til et indlæg. Det resulterede i, at hjemmeholdets angriber Yuri Yakovenko kunne spadsere bolden ind i tomt mål.

Ti minutter senere blev det også 3-0 på mål af Esbjerg-forsvareren Franz Brorsson, der nemt kunne score efter et indlæg.

De gav ikke op

Randers gav ikke op og formåede at reducere to gange kort tid før pausen, da først angriberen Emil Riis og derefter midtbanespilleren Vito Hammershøy-Mistrati fik sendt spænding tilbage i opgøret.

Anden halvleg bølgede frem og tilbage med chancer til begge mandskaber, og vi skulle helt frem til det 92. minut, før Joni Kauko scorede kampens sidste mål til 4-2.

/ritzau/