Endnu en Esbjergprofil siger farvel

Nu er det tid til et nyt farvel til barndomsklubben - denne gang efter en voldsom konflikt.

Fremover gælder det kampen for en plads på det succesfulde Randers-hold, der lige nu fører Superligaen.

- Jeg er vildt glad for at vende tilbage til landets bedste fodboldrække og glæder mig til at trække i den lyseblå trøje. Det er et Randers FC-hold, som præsterer fantastisk i øjeblikket, og det glæder jeg mig til at bidrage til med mine kvaliteter og rutine, siger Jakob Ankersen, der som AGF-spiller har spillet mange drabelige opgør mod Randers FC.