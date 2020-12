Endnu en julebus er aflyst på grund af corona

I Ribe havde Sydbank og 14 lokale forretninger og virksomheder for andet år i træk arrangeret særlige julebusser, der skulle hente byens unge hjem til jul fra Danmarks store studiebyer.

Det har corona og udvidede restriktioner i Aarhus, Odense og København nu fået arrangøren til at træde på bremsen, selvom der formelt ikke er noget til hinder for at rejse på tværs af landet for at komme til jul i familiens skød.

Tidligere på ugen aflyste Hedensted Kommune sine julebusser, der har kørt siden 2015.