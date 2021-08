Endnu to spillere forlader Esbjerg i tumultarisk periode

Det fremgår ikke af Esbjergs hjemmeside, om situationen i klubben også er årsag til Kikkenborgs afsked med klubben.

– Jeg har haft mange gode år i EfB, men tiden er inde til, at jeg nu tager et nyt skridt i min karriere. Jeg vil benytte lejligheden til at ønske holdet og klubben alt det bedste i sæsonen, siger målmanden.

Esbjergs administrerende direktør, Brian Bo Knudsen, sender Kikkenborg videre i karrieren med en kort hilsen.

– Vi ønsker Mads Kikkenborg held og lykke i den fremtidige karriere og takker ham for hans store indsats for EfB gennem mange år, siger direktøren.

Også Patrick Egelund har fået ophævet sin kontrakt, meddeler Esbjerg.

Den 21-årige offensivspiller var også medunderskriver af brevet med kritikken af Peter Hyballa.

Han har dog været i startopstillingen til begge ligakampe hidtil i sæsonen.

/ritzau/