Energiø vil skabe tusindvis af nye arbejdspladser i Esbjerg

Selvom det nu er besluttet, at olieeventyret i Nordsøen stopper i 2050 tegner fremtiden stadig lys i Esbjerg.

For selvom det ikke er besluttet, hvor en kommende energiø i Nordsøen skal placeres, ser Esbjergs chancer mere end lovende ud.

- Vi ligger det helt rigtige sted, på det helt rigtige tidspunkt, siger havnedirektør Dennis Jul Pedersen.

Og hvis det bliver en realitet, vil det samtidig betyde, at mange arbejdspladser i offshore-byen er sikret de næste mange år frem.

- Vi skal være fyrtårnet, der kommer til at drive det, siger Jakob Lykke, der er formand for 3F Transport i Esbjerg.

Brug for masser af arbejdskraft

Projektet med at etablere en energiø er også for længst gået igang.

Fredag var repræsentanter for mange af virksomhederne på Esbjerg Havn og flere fagforeninger samlet for at høre mere om de mange arbejdspladser, der bliver brug for, når arbejdet med at bygge havvindmøller og energiø, går i gang.

Det var 3F Transport i Esbjerg, der havde arrangeret mødet, og her er formand Jakob Lykke slet ikke i tvivl om, at fremtiden ser lovende ud.

- Ja den gør den 100 procent. Det kan betyde alt for Esbjerg og beslutningen om, at der nu er sat en slutdato på olien, betyder at vi har fået klarsyn. Nu ved vi, hvad vi skal koncentrere os om, siger Jakob Lykke.