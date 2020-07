Energiselskab vil udfordre markedet for mobiltelefoni

Norlys, som ejer Danmarks største fibernet, ønsker nu også at gå ind på på mobilmarkedet. Norlys er en fusion af SE med basiskundeområde i Vest, Syd- og Sønderjylland og midtjyske Eniig.

Nu har Norlys fået bestyrelsens opbakning til at gå i dialog med de største mobiloperatører i Danmark med henblik på strategisk alliance eller opkøb.

- Vi har 100 års erfaring i at etablere og drive infrastruktur, så for os er det et naturligt skridt at udvide vores forretning med en markant mobil tilstedeværelse, der sikrer kunder og andelshavere en moderne og tidssvarende adgang til internettet. Det rammer lige ned i vores DNA, at vi på denne måde også bidrager til at styrke både erhvervsliv og lokalsamfund, fortæller Niels Duedahl, adm. direktør i Norlys, i en pressemeddelelse.

Fiber er forudsætningen for 5G

Det er ikke tilfældigt, at Norlys rækker hånden ud til de store aktører på mobilmarkedet netop nu.

- Vi ejer Danmarks største fibernet, som dækker det meste af Jylland. I fremtiden vil den faste og mobile netadgang smelte mere og mere sammen. Det gælder både på kundesiden, hvor 5G og fiber tilsammen kommer til at sikre adgang til højhastighedsbredbånd i hele Danmark, og på netværkssiden, hvor 5G-udrulningen er helt afhængig af fiberinfrastrukturen, forklarer Ulf Lund, der skal stå i spidsen for den nye mobilsatsning.

Norlys ejer selskaberne N1, Stofa og Boxer og har hovedsæde i Silkeborg samt kontorer og værksteder i blandt andet Aarhus, Aalborg, Sønderborg, Esbjerg og København. ​