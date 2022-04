Engang var Ribe storkenes by - nu henter de inspiration 60 kilometer derfra

- Det skyldes to ting. For det første ligger Bergenhusen roligt med et stort vådområde med hede og våde enge, hvor storken kan få god næring. For det andet ligger Bergenhusen forhøjet på et bjerg, der er en aflejring fra istiden. Derfra kan storken uden mange vingeslag flyve rundt i området, siger Kai-Michael Thomsen.

Landskabet er altafgørende

Landskabet i Danmark har gennem de seneste 100 år forandret sig, og en af de store grunde til at storkene ikke længere ynder at være i landet er ifølge Jesper Leegaard, der er bestyrelsesmedlem i foreningen Storkene.dk, at der ikke længere er dyr på græs.

- Storke kan lide kombinationen af enge, der bliver slået og at der er heste, køer eller får på græs, så det bliver afgræsset.