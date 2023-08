Enorm hjælp kom prompte og reddede byfest efter voldsomt tyveri

Yrsa Schmidt Kjærgaard er en af dem, der har tilbudt sin hjælp. Hun er formand for Dagli'Brugsen i byen, og har sammen med resten af sin bestyrelse startet en husstandsindsamling.

- Vi var hurtige til at beslutte, at vi gerne ville være behjælpelige med at dække tabet, der har været. Derfor vil vi gå rundt og stemme dørklokker for at se, hvor meget vi kan samle ind, siger hun.

Festen afsluttes lørdag med et bal, hvor rekordmange, 235, gæster vil deltage. Dermed er der udsigt til at indhente noget af det tabte, men Søren Schmidt Christiansen regner alligevel med et underskud på trods af den store opbakning.

- Vi håber, der kommer en god omsætning i aften, så vi kan lave en bundlinje, der vil være et lille plaster på såret, siger han.