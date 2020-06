Erfarne campister giver gode råd: - Campingferie er for alle

Med første stop på Ribe Camping har TV SYD skudt årets 'Sommer Tour 2020' i gang. I løbet af sommeren vil TV SYD køre rundt i Syd- og Sønderjylland og lave historier fra sommerlandet.

Første stop blev Ribe Camping, hvor der allerede var godt gang i campingpladsen, og flere erfarne campister havde slået pløkkerne i jorden.

Plads til alle

Når man træder ind i forteltet ved Alice Josefsen og Kim Jakobsens campingvogn, er det som at træde ind i et lille sommerhus. Der er lunt og rart, og gulvet er fast og godt isoleret. Borde, stole og reoler er fordelt, så det minder om en lille stue. I den ene ende står der et stort køleskab i forlængelse af et lille tekøkken.

- Det er et sommerhus for os. Den eneste forskel er, at der ikke er de samme udgifter, som hvis man havde et sommerhus. Og det er jo kun positivt, siger Kim Jakobsen til TV SYD.

Parret har i fem år haft en fast plads på Ribe Camping. De bruger campingpladsen året rundt og kunne ikke forestille sig at holde ferie på andre måder.

- Det er noget helt særligt at være på camping. Det er et fristed, og der er plads til alle. Og man opbygger en vennekreds på meget kort tid, fordi du lynhurtigt kommer til at snakke med de andre campister, siger Kim Jakobsen.

- Noget af det, man har en tendens til at glemme, er alt det praktiske. Charlotte Quitzau, campist på Ribe Camping.

De erfarne deler gode råd ud

Også Alice Josefsens datter Charlotte Quitzau har fået øjnene op for at campere. For tre år siden blev hun sammen med sin kæreste og børn også fastliggere på Ribe Camping. Når man har camperet i en del år, lærer man så småt, hvad der er vigtigt at huske at få med.

- Noget af det, man har en tendens til at glemme, er alt det praktiske. Telt og campingvogn skal man nok huske at få med, men sådan noget som grydeskeer og viskestykker glemmer man ofte at få med, siger Charlotte Quitzau.

- Og en dåseåbner!, supplerer Kim Jakobsen.

Det er altså vigtigt at tænke praktisk, når man skal pakke til en campingferie. Men ifølge de erfarne campister er det også vigtigt at have spil og underholdning med.

- Det er vigtigt at have noget at give sig til – også når vejret er dårligt. Og der kommer man altså rigtigt langt med et spil terninger og nogle spillekort, siger Alice Josefsen.

Hvis man har børn med, er det ifølge Charlotte Quitzau også en god idé at tage nogle cykler med.

- En cykel er næsten uundværlig, når man er på campingferie. Det giver børnene en enorm frihed at have en cykel med, siger hun.