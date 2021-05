Erhvervsfolk giver 10.000 kroner for Vadehavsgåtur om natten

Ydmyghed

Gruppen består af erhvervsfolk, borgmesteren fra Esbjerg Kommune og ansatte ved kommunen.

Gummistøvlerne får det til at plaske, når de går. Men fra tid til anden beder guiden om at alle stopper op og lytter.

- Vi vil gerne give en anderledes oplevelse. En oplevelse af, hvor stor Vadehavet er og fremkalde en følelse af ydmyghed over det. Og det kan man især få, når det er mørkt som nu, siger Klaus Melbye.

10.000 kr. for 6-7 kilometer

Deltagerne har hver givet 10.000 kr. for at være med på den lille, men ret så specielle vandretur i nattemørket på 6-7 km fra Vadehavscentret til Mandøs ydre dige, hvor Mandøbussen venter.

Det er et led i den støtte Esbjerg Kommune ønsker at give til indsamlingen "Danmark redder jord", som TV 2 og Den danske Naturfond sammen står for. Indsamlingen vil give fonden kapital til at opkøbe jord, som kan udlægges til naturområder. Sådan som det allerede er sket på en del af Mandø. Netop med Den danske naturfond som ejer.

Indsamlingen i Esbjerg Kommunen - med donor-tilskud fra deltagerne på turen, men også fra andre - har indbragt i alt 175.000 kroner.