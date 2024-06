Erhvervsråd byder iværksætterudspil velkommen

- Væsentlige skattelettelser, og hævelse af fradrager, er nogle af de ting, man længe har talt om, og det er bestemt positivt, siger Karsten Rieder fra Business Kolding, der er i berøring med flere hundrede borgere, der arbejder med at starte virksomheder op.



I regeringens strategi bliver der blandt andet lagt op til at sikre bedre lånemuligheder for iværksættere i udkantsdanmark og en pulje, der skal sikre flere kvindelige iværksættere.

- Vi ligger lidt bedre end landsgennemsnittet, når det kommer til kvindelige iværksættere. Det er vi glade for, men vi håber, at flere vil gå den vej.

Derudover vil regeringen lempe beskatningen på flere områder, blandt andet, skal den såkaldte fantomskatten fjernes, hvor sælger af en virksomhed beskattes af virksomhedens forventede indtjening ved en senere milepæl, ligesom beskatningen af selskabers udbytter fra unoterede porteføljeaktier ophæves.



- Det giver god mening at lette adgangen til risikovillig kapital. Man kan have nok så gode ideer og være kompetent, men hvis ikke kapitalen er der til at starte på den rigtige måde, så bliver det ikke til noget, siger Karsten Rieder.

Folketingets partier er inviteret til forhandlinger om udspillet senere i dag.