Erhvervsskole uddanner ukrainske kvinder til ”brandvarmt” marked

Fra eksportarbejde til bagerjob

Blandt kursisterne finder vi Tetyana Kovalenko fra Kharkiv - for tiden Gørding, hvor hun bor med sin mor og to små børn. Hun er meget glad for at være med på kurset selv om den lærdom, hun her får, ligger langt væk fra hendes job i Ukraine.

- Jeg er eksportmanager og er mere vant til at sælge fødevarer til hele verdenen, siger hun.

Men hun er slet ikke afvisende - tværtimod - over udsigten til at arbejde i Danmark som ufaglært.

- Måske i et bageri. Jeg ved det ikke endnu, siger hun.