Erling er gartner på kirkegård, der nu danner kulisse for storfilm

Erling Trolle er vant til at møde ind på kirkegården i Esbjerg, hvor han er gartner. Det gjorde han også tirsdag, hvor hans rolle dog blev en helt anden som statist i en kommende biograffilm.

Og værsgo! De få ord blev sagt mange gange på Kirkegården ved Gormsgade i Esbjerg, da der tirsdag var gang i optagelserne til en ny film om det originale Rejsehold fra 1927. På samme kirkegård bliver der i ny og næ sænket kister ned, og det blev også Erling Trolles arbejdsopgave, da han byttede gartner-jobbet ud med en dag som statist. - Vi mødte klokken fem, hvor vi var i sminken, og så har vi sænket en kiste, Gud ved hvor mange gange - og hevet den op igen, siger han.

Der er mange mennesker, der arbejder på et filmset, når der skal være styr på både make-up, kostumer, kamera, røgmaskiner og meget mere. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

Han vandt en lodtrækning, da de var flere medarbejdere på kirkegården, der gerne ville spille en rolle i filmen. En syret oplevelse Filmen bygger på en bog skrevet af esbjergensiske Jacob Jonia, der, under optagelserne kun 500 meter fra sin bopæl, kunne overvære sine skrevne ord blive til virkelige billeder. - Det er væsentligt mere mærkeligt og mere syret, end jeg havde troet. Den scene, der bliver indspillet her, har jeg gjort mig tanker om hvordan skulle fungere, og nu kan jeg så stå og tale med skuespillerne i kostumer om, hvordan de har oplevet scenen. - Jeg troede, det var noget, jeg kunne tage stille og roligt, og se på som tilskuer, men det er som at gå ind i mit eget hoved for to år siden, hvor jeg sad og skrev det her. Det er meget mærkeligt, siger han.

Jacob Jonia lærte sin hjemby at kende på ny, da han skulle skrive bogen om Danmarks første rejsehold. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

Snart kan hele Danmark opleve Esbjerg i 1920'erne, når filmen "Rejseholdet - Det første mord" har premiere til september næste år. - Jeg har det rigtig fint med, at et filmhold fra København og Polen er kommet her til byen, men det har ikke været noget, jeg har tænkt over, da jeg skrev bogen, for jeg troede aldrig, den skulle blive til film. Så det var egentlig bare noget, jeg gjorde for min egen fornøjelses skyld, siger Jacob Jonia. Også Erling Trolle synes, det giver noget mere, at dele af filmen bliver optaget lige her. - Det giver lidt ekstra historisk spænding, at det er nogle lokaliteter, man kender, siger han.

En kold dag på vestkysten Selvom det hverken blæste eller var frostvejr, så var de mange timers optagelser en kold fornøjelse for både teknikere, skuespillere og statister. - Det er lidt hårdt, fordi det er mange gange, man gør det samme i løbet af en formiddag, og så er det jo ikke lige det bedste vejr, når man ikke kan rende rundt i sin kedeldragt, som man plejer, siger Erling Trolle. Kostumerne bærer nemlig præg af, at filmen foregår i 1920'erne, og det er faktisk den historiske del, der er fokus på til stor glæde for forfatteren. - Jeg vil gerne fortælle mere end krimien, sådan lidt kulturhistorie. Hvordan var det i 20'erne, og hvad var Esbjerg for en størrelse på det tidspunkt? Sådan at det også er danmarkshistorie, og det vil Christoffer (Boe, instruktør, red.) også gerne, og det, synes jeg er så smukt, siger Jacob Jonia.

Instruktør Christoffer Boe har været i Esbjerg flere gange for at researche til filmen. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

Christoffer Boe er instruktør på filmen, der handler om et mordmysterie, der begynder, da et lig dukker op i et nedbrændt sommerhus i Esbjerg. - Jeg er så glad for, at han har skrevet denne her historie, som giver os mulighed for at lave en forhåbentlig fantastisk film ud af den, siger Christoffer Boe.