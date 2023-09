Esbjerg beder om borgeres hjælp til næste års busruter

Kommunen skifter nemlig system, efter at man i seks år har haft busnetværk gennem et såkaldt stambusprincip.

I stedet vil Esbjerg Kommune få sig et A-busnet, der ifølge formand for Plan- og Byudviklingsudvalget, Henning Ravn, giver et mere strømlinet netværk, der tilgodeser ruter med mange passagerer.

- Det nuværende system er meget komplekst, og gør det umuligt at ændre ruter, uden det påvirker en masse andre, siger han.

Ifølge udvalgsformanden vil ændringen resultere i væsentligt færre afgange på busruter med få passagerer.