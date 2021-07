Esbjerg beder tysk cheftræner om at ændre adfærd

Det fortæller bestyrelsesformand Michael Kalt til B.T., hvor han samtidig slår fast, at ledelsen bakker op om den omstridte cheftræner, der er kommet på kant med flere spillere.

Flere spillere er så utilfredse med tyskerens mandskabsbehandling og træningsmetoder, at de har involveret Spillerforeningen.

Kulturelle forskelle

- Lad mig slå fast helt fra begyndelsen, at det ikke er i orden at tale grimt til de ansatte eller straffe dem fysisk, siger Michael Kalt til B.T.

- Dernæst tror jeg, at der ligger noget i, at Peter kommer fra et andet land med en anden kultur, og der kan være ting, som er acceptable at gøre for en træner i Tyskland, England eller USA, som ikke er det i Danmark.

- Det skal han justere og vænne sig til, siger bestyrelsesformanden.

Sprogbrug og fysisk afstraffelse

Kalt fortæller, at Hyballa er blevet forklaret, at han skal ændre adfærd, når det gælder sprogbrug og fysisk afstraffelse.

Formanden ønsker en kultur, hvor der er respekt for hinanden, hvilket er blevet pointeret over for tyskeren.

Vestjyderne missede i sidste sæson oprykning til Superligaen efter at være endt på en tredjeplads i 1. division.