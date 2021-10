Esbjerg bliver værtsby for nationalt indsamlingsshow for første gang

Stort arrangement er første af sin slags

Det bliver første gang, at Musikhuset Esbjerg skal afholde et arrangement i den størrelse, og nu begynder arbejdet så småt med at samle byen om det kommende indsamlingsshow.

- Vi håber og tror, at en stor del af byen er interesserede i at være med til at skabe events og aktiviteter i byen op til ugens show, siger Torben Seldrup.

Danmarks Indsamling 2022 bliver afholdt d. 29. januar. Til det kommende show har indsamlingen fokus på at give en ny start for de børn, der har været hårdt ramt af konsekvenserne af covid-19.