Alene i sidste weekend var der 11 indbrud i Esbjerg, hvoraf de seks blev begået i Sønderris. Derudover blev tre begået i Vægtens Kvarter, et i Skorpionens Kvarter, et på Jupitervænget og et i Løvens Kvarter.



- Det er flere år siden, at vi har oplevet så mange indbrud i Esbjerg i en weekend i sommerferien. Vi efterforsker intensivt for at opklare indbruddene, og i den forbindelse har vi brug for borgernes hjælp, fremhæver politikommissær Morten Alslev fra Syd- og Sønderjyllands Politi.