Årsagen er, at elregningen let blive 200.000 kroner højere end normalt. De seneste seks år har det i gennemsnit kostet 230.000 kilowatt-timer pr. vinter. Men med en gennemsnitlig pris på 3,57 kroner pr. kilowatt-time, vil den samlede regning for en sæson kan løbe op i cirka 821.000 kroner.



For nylig vedtog politikerne i Vejle Kommune også at lukke Vejles skøjtebane i denne vinter.