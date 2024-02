Esbjerg fB risikerer at miste i alt ni point i kampen om at rykke op fra 2. division, som vestjyderne i øjeblikket fører. Paul Conway har svært ved at forstå, hvorfor nogen vil påvirke den mulige oprykning, ligesom han efterspørger en strategi fra den styregruppe, som vil overtage klubben.

- Vi bliver spurgt om at investere flere penge og at overgive kontrollen til nogen, der ikke har en strategi. Og hvis vi skal beskytte klubben, så synes vi ikke, det er en god ide, siger han.

Esbjerg fB blev i 2021 overtaget af den amerikanske investorkreds, Pacific Media Group, med Paul Conway i spidsen.