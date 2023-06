Esbjerg er tæt på ny sæson i 2. division - Kolding rykker op

Tidligere på dagen slog koldingenserne på udebane AB 3-1, og kombineret med resultatet i Esbjerg kan nu kun B93 overhale Kolding i sidste spillerunde lørdag.

Her har Esbjerg besøg af netop Kolding IF og skal vinde for fastholde chancen for at rykke op. B93 har besøg af bundproppen Thisted og bare et point er definitivt nok til at holde Esbjerg bag sig.

Esbjerg havde hentet 13 af 15 mulige point i sine fem kampe op til mødet med B93, men foran et velbesøgt Blue Water Arena begyndte det skidt for Lars "Lungi" Sørensens tropper.