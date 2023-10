Esbjerg er vært for UNESCO-konference

Her skal ledere fra verdens 50 marine verdensarvssteder udveksle erfaringer og løsninger om, hvordan de bedst beskytter nogle af verdens mest unikke havområder.



- Vores udfordringer med klimaforandringer og - tilpasning er de samme kloden rundt, så det bliver spændende at mødes for at udveksle erfaringer og ikke mindst løsninger, så vi kan passe ekstra godt på vores Vadehav og de andre verdensarvsområder," siger borgmester Jesper Frost Rasmussen i en pressemeddelelse.

Verdensarvskonferencen finder sted hvert tredje år. Konferencen afholdes på Hotel Britiannia.

Vadehavet kom på UNESCOs liste i 2009 for den tyske og hollandske del og i 2014 med den danske del.